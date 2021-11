Die britische Botschafterin in Deutschland, Gallard, hat die Teilnehmerländer der Weltklimakonferenz zu noch mehr Engagement aufgerufen.

Man habe bereits viel erreicht, müsse aber noch mehr tun, sagte Gallard im Deutschlandfunk (Audio-Link). Mit Blick auf China stellte sie klar, dass die Abwesenheit von Präsident Xi Jinping nicht bedeute, dass China nicht am Gipfel teilnehme. Sie betonte, dass Gastgeber Großbritannien sich einiges von dem Treffen in Schottland erhoffe. Man verhandle schließlich nicht nur einen Tag, sondern zwölf.



Heute wird Premierminister Johnson die teilnehmenden Staats- und Regierungschefs offiziell willkommen heißen. Auch Bundeskanzlerin Merkel ist nach Glasgow gereist, wo sie heute die Position Deutschlands zum Klimaschutz erläutern wird. Insgesamt sind in den kommenden knapp zwei Wochen Beiträge von etwa 120 Regierungen geplant.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.