Die israelische Energieministerin Karine Elharrar hat mehr barrierefreie Zugänge zur Weltklimakonferenz in Glasgow gefordert.

Elharrar sitzt im Rollstuhl, am Montag wurde ihr deshalb der Zugang zu den Veranstaltungen verwehrt. Das Sicherheitspersonal wollte sie nicht im Auto bis zum Gebäude fahren lassen. Britischen Medienberichten zufolge sind die Shuttlebusse, die die Teilnehmer zur COP26 bringen, nicht für Menschen im Rollstuhl ausgelegt. Das Büro von Israels Ministerpräsident Bennett teilte mit, die Delegation habe zwei Stunden lang versucht, Elharrar den Zugang zu ermöglichen und schließlich Beschwerde bei den Organisatoren eingelegt. Heute konnte die Ministerin an der Konferenz teilnehmen. Auf Aufnahmen im Kurzbotschaftendienst Twitter war zu sehen, wie Elharrar in einem Auto am Veranstaltungsort eintraf.



Elharrar sagte der BBC: "Das war eine Erfahrung, die uns gezeigt hat, dass wir überall auf alle Details achten müssen." Londons Botschafter in Israel, Wigan, entschuldigte sich "zutiefst und aufrichtig" bei der Ministerin.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.