Bei der Copa América kommt es zum von vielen erhofften Halbfinale zwischen Gastgeber Brasilien und Argentinien.

Die Argentinier um Superstar Lionel Messi gewannen am Abend ihr Viertelfinale gegen Venezuela mit 2:0. Die Tore erzielten Martinez und Lo Celso. Zuvor hatte sich Brasilien im Elfmeterschießen gegen Paraguay durchgesetzt. In der regulären Spielzeit waren keine Tore gefallen, obwohl Außenseiter Paraguay ab der 58. Minute nach einer roten Karte in Unterzahl spielte.



Ebenfalls im Elfmeterschießen kam Titelverteidiger Chile gegen Kolumbien weiter. Den vierten Halbfinalisten ermitteln am Samstag Uruguay und Peru.