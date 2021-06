Die Fußball-Nationalmannschaft aus Venezuela hat zum Auftaktspiel der Copa America 15 Spieler nachnominiert.

Der Grund sind mehrere Coronafälle im Team. Wie die südamerikanische Fußball-Konföderation CONMEBOL mitteilte, wurden insgesamt 13 Mitglieder der Delegation positiv getestet. Mindestens acht Spieler und auch Mitglieder des Trainerstabs seien betroffen. Venezuela eröffnet das umstrittene Turnier mit einem Spiel gegen Brasilien. Der Trainer des brasilianischen Teams bezeichnete die Situation als "Schande". Er hätte sich "ein Spiel auf Augenhöhe gewünscht". Die Partie findet vor leeren Rängen statt.



Positiv getestet und isoliert wurden auch drei Spieler der Mannschaft Boliviens sowie ein Mitglied der Delegation. Alle Infizierten seien asymptomatisch und in ihren Hotelzimmern in Quarantäne, teilte das brasilianische Gesundheitsamt der französischen Nachrichtenagentur AFP mit.

Turnier mit Hindernissen

Die Südamerika-Meisterschaft sollte ursprünglich in Kolumbien und Argentinien stattfinden. Kolumbien hatte das Zehn-Nationen-Turnier aber wegen anhaltender, gewaltsamer Proteste gegen die Regierung abgegeben, Argentinien wegen der anhaltenden Coronakrise.



Dass die Copa America nun in Brasilien ausgetragen wird, entschied der Oberste Gerichtshof in Brasilia erst vor wenigen Tagen. Gegen die Veranstaltung geklagt hatten die Brasilianische Sozialistische Partei und eine Metallarbeiter-Gewerkschaft. Sie befürchten eine weitere Ausbreitung des Coronavirus im Land.