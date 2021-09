Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen.

Das Robert Koch-Institut gibt die Zahl heute früh mit 80,2 an - gestern hatte der Wert bei 76,9 gelegen, vor einer Woche bei 70,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 14.251 Corona-Neuinfektionen. Es wurden 45 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet.



Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen liegt laut dem aktuellen RKI-Bericht bei 1,74. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen sich die Länder in der Frage möglicher Corona-Beschränkungen künftig vor allem an dieser Rate orientieren. Sie sagt aus, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen stationär in Kliniken zur Behandlung aufgenommen wurden.

