Baden-Württemberg hat sich nach Informationen der "Schwäbischen Zeitung" bereit erklärt, schwerkranke Corona-Patienten aus Frankreich in seinen Kliniken aufnehmen.

Dafür habe das Gesundheitsministerium die Krankenhäuser gebeten, freie Beatmungsbetten zu melden. Ministerpräsident Kretschmann habe die Unterstützung Baden-Württembergs zugesagt. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart sagte der Zeitung, es gehe um Menschen, die ohne Beatmung in den kommenden Tagen sterben würden.



Der Südwesten habe derzeit genügend freie Beatmungsplätze.



Das südliche Elsass, das an Baden-Württemberg grenzt, ist von der Corona-Pandemie besonders schwer getroffen. Dort sind die Intensivstationen der Krankenhäuser nach Angaben der zuständigen Präfektur komplett belegt.