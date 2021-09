Die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer wollen den weltweiten Kampf gegen die Corona-Pandemie verstärken.

Italiens Gesundheitsminister Speranza sagte zum Abschluss eines zweitägigen Treffens der G20-Gesundheitsminister in Rom, Ziel sei es, Impfstoffe in die ärmsten Länder der Welt zu bringen. Auch die Produktion solle ausgeweitet werden, damit weitere Staaten Vakzine herstellen könnten. In ihrer Abschlusserklärung verpflichten sich die G20 dazu, an einem weltweiten Zugang zu sicheren und erschwinglichen Impfstoffen und Therapien gegen Covid-19 zu arbeiten.



Ziel ist es, bis zum Jahresende 40 Prozent der Weltbevölkerung immunisiert zu haben. Deutschland hat sich bei dem Treffen bereiterklärt, hundert Millionen Impfdosen zur Verfügung zu stellen.

