Nach den gestrigen Beschlüssen zur Verlängerung und Verschärfung des Corona-Lockdowns, haben die ersten Länder die Umsetzung in die Wege geleitet.

In Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen wird es ab nächster Woche nur noch einen eingeschränkten Betrieb geben. Familienminister Stamp teilte mit, Gruppen sollten im Januar voneinander getrennt und der Betreuungsumfang für jedes Kind um zehn Stunden pro Woche reduziert werden. Schulministerin Gebauer erklärte, alle Schülerinnern und Schüler müssten ab Montag in den Distanzunterricht.



Auch in Berlin verständigte sich der Senat auf die Verlängerung des Lockdowns. Damit geht eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen einher. Künftig seien nur noch Treffen mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet, heißt es. - Bund und Länder hatten sich gestern darauf geeinigt, den Lockdown bis Ende Januar zu verlängern. Derzeit beraten die Landesregierungen über die jeweilige Umsetzung.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.