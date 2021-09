Das Bundesgesundheitsministerium hat die Abschaffung kostenloser Corona-Schnelltests auf den Weg gebracht.

In einem Entwurf zur Neufassung der Testverordnung, aus dem mehrere Medien zitieren, sind ab dem 11. Oktober nur noch wenige Ausnahmen vorgesehen. So soll es für 12- bis 17-Jährige eine Übergangsphase bis November geben.



Der Bund hat seit März dieses Jahres die Kosten für die Tests übernommen. Da nun allen Bürgern ein Impfangebot gemacht werden könne, sei dies nicht länger angezeigt, heißt es in dem Entwurf.

