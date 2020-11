Bei einer Revolte in einem Hochsicherheitsgefängnis auf Sri Lanka sind mindestens acht Menschen gestorben und mehr als 60 verletzt worden.

Nach einem Corona-Ausbruch in dem Gefängnis hätten die Gefangenen bessere Bedingungen gefordert, berichten Korrespondenten. Die Lage sei gestern eskaliert, Gefangene hätten Aufseher angegriffen und versucht zu fliehen.

In Sri Lanka sind bei einem Aufstand in einem Gefängnis sechs Insassen getötet und 35 weitere verletzt worden. Wärter hätten daraufhin auf die Häftlinge geschossen, um die Revolte zu beenden. Sri Lankas Gefängnisse sind stark überfüllt. Die Corona-Fälle unter den Gefangenen und Aufsehern häufen sich.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.