Die Bundesärztekammer fordert Regierung und EU-Kommission auf, bei den Herstellern von Corona-Impfstoffen auf der Einhaltung vertraglich zugesicherter Mengen und Termine zu bestehen.

Die Ursachen der Lieferschwierigkeiten etwa bei Astra-Zeneca müssten geklärt und so schnell wie möglich behoben werden, sagte Ärztekammer-Präsident Reinhardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Vor allem die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen und die Beschäftigten in Kliniken und Pflegeinrichtungen müssten geimpft sein, bevor sich die hochansteckende Virusmutation weiter in Deutschland ausbreite, betonte Reinhardt. Personal und Infrastruktur seien vorhanden. Die mehr als 440 Impfzentren könnten im Volllastbetrieb laufen, wenn genügend Impfstoffe zur Verfügung stünden. Gleiches gelte für die Arztpraxen. Für den Einsatz dort brauche man Impfstoffe, die unkompliziert zu transportieren und ohne spezielle Kühltechnik zu lagern seien. Diese Voraussetzungen scheine das Vakzin von Astra-Zeneca zu erfüllen, sagte Reinhardt. Solche Impfstoffe seien unerlässlich, um das Ziel der Herdenimmunität bis zum Sommer zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.