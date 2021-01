Die Bundesärztekammer fordert Regierung und EU-Kommission auf, bei den Herstellern von Corona-Impfstoffen auf der Einhaltung vertraglich zugesicherter Mengen und Termine zu bestehen.

Die Ursachen der Lieferschwierigkeiten etwa bei Astra-Zeneca müssten geklärt und so schnell wie möglich behoben werden, sagte Ärztekammer-Präsident Reinhardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Vor allem die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen und die Beschäftigten in Kliniken und Pflegeinrichtungen müssten geimpft sein, bevor sich die hochansteckende Virusmutation weiter in Deutschland ausbreite.



Die EU-Kommission kommt heute erneut mit Vertretern von Astra-Zeneca zusammen. Unternehmenschef Soriot wies Vorwürfe zurück, man verkaufe den von der EU bestellten Impfstoff anderswo mit Profit.

