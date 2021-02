Die Bundesärztekammer spricht sich dafür aus, dass Ergebnisse von Corona-Schnelltests zentral durch das Robert Koch-Institut erfasst werden.

Der Präsident der Ärztekammer, Reinhardt, wies auf die wachsende Bedeutung der Antigen-Verfahren in Deutschland hin. Die Ergebnisse sollten detailliert ausgewertet werden, sagte Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. So könne ein umfassenderes Lagebild der Pandemie in Deutschland ermöglicht werden. Bislang werden nur die Ergebnisse der laborgebundenen PCR-Tests an das RKI gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.