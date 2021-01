Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, fordert Strafzahlungen für Unternehmen, die sich einer verstärkten Homeoffice-Nutzung verweigerten.

Bußgelder dürften in der Coronakrise kein Tabu sein, sagte er der "Saarbrücker Zeitung". Trotz des Lockdowns gebe es immer noch zu viele persönliche Kontakte und zu viel Mobilität. Die Partei Die Linke verlangte einen besseren Infektionsschutz am Arbeitsplatz. Der Maßnahmen und die Kontaktvermeidung dürften nicht am Werkstor aufhören, sagte die Bundestagsabgeordnete Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur. Ein Rechtsanspruch auf Homeoffice wäre zwar ein wichtiger Baustein, um Infektionsrisiken zu verringern. Die aktuellen Daten zeigten aber deutlich, dass die Mehrheit der Beschäftigten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nicht von zu Hause aus arbeiten könne.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.