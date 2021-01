Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat die Kritik an der Ausrichtung von Corona-Schutzmaßnahmen am Inzidenzwert von 50 bekräftigt.

Der Blick allein darauf sei unangemessen, um Lockerungen zu begründen, sagte er der Funke Mediengruppe. Vielmehr müssten für Lockerungen drei Faktoren zusammenkommen: Die Infektionszahlen müssten weiter deutlich sinken und kleinere Ausbrüche der hochinfektiösen Mutationen gut kontrolliert sein. Zudem müsse ein großer Teil der Pflegebedürftigen und des medizinischen Personals geimpft sein.



Auch der Präsident des Deutschen Landkreistags, Sager, hatte den Inzidenzwert von 50 zuletzt in Frage gestellt. Er forderte zudem die Auslastung von Intensivstationen in den jeweiligen Kommunen bei den Überlegungen zu berücksichtigen. Sager warnte davor, das Vertrauen der Bevölkerung zu verlieren. Die Menschen müssten die Einschränkungen nachvollziehen können. Sonst bröckele die Moral in der Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.