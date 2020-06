Nach dem Start der neuen Corona-Warn-App hat Bundesjustizministerin Lambrecht davor gewarnt, dass Bürger womöglich falsche Anwendungen installieren könnten.

Wichtig sei, dass die App ausschließlich aus den offiziellen Stores von Apple und Google heruntergeladen werde, sagte Lambrecht den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Andere Anwendungen könnten womöglich nur die Daten der Nutzer abgreifen wollen. Auch der Digitalexperte der FDP-Bundestagsfraktion, Höferlin, sagte im Deutschlandfunk, die Software sei zwischen anderen Corona-Apps nicht leicht zu finden. Da gebe es Nachholbedarf der Regierung. Denn die App funktioniere nur, wenn auch genug Menschen mitmachten.



Grüne und Linke hatten sich zudem besorgt gezeigt, dass Geschäfte oder Restaurants in Zukunft womöglich nur Menschen reinlassen könnten, die die Anwendung nutzten. Die Oppositionsparteien forderten ein gesetzliches Verbot solcher Zulassungsbeschränkungen. Bundesgesundheitsminister Spahn wies die Forderung bereits zurück.



Die App ist seit dem frühen Morgen zum Herunterladen verfügbar. Sie registriert über Bluetooth, ob sich Smartphonenutzer über eine längere Zeit näher als zwei Meter gekommen sind. So sollen später Warnmeldungen verschickt werden können, wenn sich Nutzer in der Nähe von Infizierten aufgehalten haben.

