Die Bundesregierung plant kein eigenes Gesetz zum Einsatz der Corona-App, mit der Kontakte von Infizierten nachverfolgt werden können.

Wie Regierungssprecher Seibert in Berlin mitteilte, ist der Gebrauch der Smartphone-Anwendung freiwillig und hat daher für den Nutzer keine unmittelbaren Konsequenzen oder legt diesem Pflichten auf. Die App ändere nichts an den Gegebenheiten. Eine gesetzliche Grundlage war unter anderem von der Caritas gefordert worden, um arbeitsrechtliche Fragen zu klären. Der Präsident des katholischen Wohlfahrtverbandes, Neher, verwies auf Fragen des Quarantäne-Anspruchs und der Lohnfortzahlung. Auch der Grünen-Politiker von Notz befürwortete eine entsprechende Bestimmung, um einen Missbrauch der App auszuschließen und ihren Einsatz zu befristen.



Am Abend wollen die Entwickler der deutschen Corona-App eine Demo-Version der Anwendung vorstellen. Unter anderem werde der Start-Bildschirm und weitere Seiten auf der Open-Source-Plattform Github veröffentlicht, kündigte ein Sprecher des Unternehmens T-Systems an.