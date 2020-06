Die Corona-App zur Nachverfolgung von Kontakten soll ab morgen für die Bürger nutzbar sein.

Die Bundesregierung wolle die Handy-Software am Vormittag der Öffentlichkeit vorstellen, kündigte Regierungssprecher Seibert an. Möglicherweise werde sie bereits heute Abend oder in der kommenden Nacht in den App-Stores von Apple und Google freigeschaltet.



Mithilfe der App sollen Bürger nachvollziehen können, wenn sie sich in der Nähe eines anderen Nutzers aufgehalten haben, nachdem dieser positiv auf das Corona-Virus getestet wird. Dafür werden Daten nur auf den jeweiligen Smartphones der Nutzer gespeichert. Datenschützer lobten, dass keine zentralen Bewegungsprofile erstellt werden. Die Nutzung der Anwendung ist freiwillig.