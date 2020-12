Die Corona-Warn-App hat laut Kanzleramts-Chef Braun bisher mehr als 1,5 Millionen Menschen vor einer möglichen Infektion gewarnt.

100.000 Nutzer hätten einen positiven Corona-Test in der App geteilt, sagte Braun der "Welt am Sonntag". Bei 15 relevanten Kontakten je Nutzer komme man auf die Zahl von 1,5 Millionen Warnungen. Dadurch seien bisher unbekannte Infektionscluster entdeckt worden. Die App helfe in der Pandemie sehr. Sie mache genau das, was sie solle. Die deutsche App sei zudem besser als alle asiatischen, betonte Braun. Sofern diese auf GPS basierten, seien sie viel ungenauer und schickten mehr Menschen unnötig in Quarantäne. Der entscheidende Vorteil der deutschen App sei die Anbindung an Labore. Bei positiven Testergebnissen würden die Nutzer sofort davon erfahren, meinte der Kanzleramtschef.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.