Bundesgesundheitsminister Spahn will die neue Corona-App in den kommenden Tagen präsentieren.

Entsprechend äußerte sich der CDU-Politiker in der "Rheinischen Post". Die bisherige Zeit habe man gebraucht für die Entwicklung, da hohe Anforderungen gestellt würden. So müsse die App etwa strenge Vorgaben beim Datenschutz, der Datensicherheit und bei der Energieeffizienz erfüllen. Auch solle sie allen Bürgern zugänglich sein, betonte Spahn. Ursprünglich sollte die App in Deutschland bereits im April auf den Markt kommen. Sie gilt als eine wesentliche Hilfe, um Beschränkungen in der Corona-Krise weiter zu lockern.