Arbeitgeberpräsident Dulger hat die Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz als wichtigstes Kriterium für die Corona-Pandemie begrüßt.

Dulger sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dies sei ein richtiger Schritt und trage der steigenden Durchimpfungsrate in der Bevölkerung Rechnung. Wichtig sei jetzt, einen intelligenten Wert zu finden, um die Belastung des Gesundheitssystems zu messen. Dieser müsse zudem bundeseinheitlich geregelt werden, betonte Dulger. Ein Flickenteppich an unterschiedlichen Regelungen würde nur für neue Unsicherheit sorgen. Zugleich warnte der Arbeitgeberpräsident vor einem erneuten Lockdown im Herbst. Dieser würde rund zehn Milliarden Euro kosten und die Wirtschaft hart treffen.



Künftig soll die Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr das entscheidende Kriterium für Einschränkungen sein. Stattdessen soll laut Bundesregierung die Belastung in den Krankenhäusern als neuer Maßstab gelten.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.