Corona auf der Venus Kreisförmige Strukturen, die keine Krater sind

Unser Nachbarplanet Venus ist derzeit noch strahlender Abendstern. Zu sehen kurz nach Sonnenuntergang am Westhimmel. Die Venus leuchtet so hell, weil sie in dicke Wolken gehüllt ist, die viel Sonnenlicht reflektieren.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek