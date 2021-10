Der Impfschutz einer Coronaimpfung lässt mit der der Zeit etwas nach. Deshalb wird bereits seit Monaten über eine dritte Impfung diskutiert. Die dritte Dosis soll dem nachlassenden Immunschutz vorbeugen. Denn durch den sogenannten Booster können sich deutlich mehr Antikörper gegen das Coronavirus bilden.

Wer hat Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung?

Einen Anspruch auf eine Booster-Impfung, hat jeder, der mindestens zwölf Jahre alt ist und seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), die dritte Impfung lediglich für bestimmte Risiko- und Berufsgruppen freizugeben (s.u.), ist rechtlich nicht bindend. Rechtsgrundlage ist vielmehr die Corona-Impfverordnung in der geänderten Fassung von Ende August.

Dort ist in Paragraf 2 ausdrücklich festgehalten, dass der Anspruch auf eine Impfung gegen Sars-CoV-2 auch Folge- oder Auffrischungsimpfungen umfasst. Dabei müssen lediglich die von der STIKO empfohlenen Impfabstände eingehalten werden. Momentan empfiehlt die STIKO, die Auffrischungsimpfung mit einer Dosis einer der beiden mRNA-Vakzine (Biontech oder Moderna) mindestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie durchzuführen.

Für wen wird die Auffrischungsimpfung empfohlen?

Die STIKO hat am 7. Oktober 2021 grundsätzlich eine Corona-Auffrischungsimpfung für Menschen ab 70 Jahren empfohlen. Zudem soll Bewohnern und Bewohnerinnen von Altenheimen sowie Pflegepersonal und anderen Mitarbeitern mit direktem Kontakt zu Betreuten in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen eine Auffrischungsimpfung angeboten werden, wie die STIKO in Berlin mitteilte. Gleiches gelte für das Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt.

Die STIKO verwies zur Begründung darauf, dass der Impfschutz nach einer zweimaligen Corona-Grundimmunisierung "mit der Zeit insbesondere in Bezug auf die Verhinderung asymptomatischer Infektionen und milder Krankheitsverläufe nachlässt". Im höheren Alter falle die Immunantwort nach der Impfung zudem insgesamt geringer aus, und sogenannte Impfdurchbrüche, also Erkrankungen trotz vollständiger Impfungen, könnten häufiger auch zu einem schweren Krankheitsverlauf führen.

(dpa/Patrick Pleul)Impfdurchbrüche in Deutschland - Warum sich Menschen trotz Impfung mit dem Coronavirus infizieren

Je mehr Menschen geimpft sind, umso mehr wächst auch ihr Anteil an den Neuinfektionen. Wie gut schützt eine Impfung noch vor einer Ansteckung?

"Je mehr alte Menschen, über 70-Jährige wir haben, die nicht ausreichend aufgefrischt sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass von denen auch einige schwer erkranken, und das führt dann immer zu dem Problem der intensivmedizinischen Versorgung und gegebenenfalls leider auch zu Todesfällen", betonte der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens im Deutschlandfunk.

Auch die Europäische Arzneimittelbehörde empfiehlt für Risikogruppen eine Auffrischungsimpfung mit mRNA-Vakzinen. Wie die EMA in Amsterdam Anfang Oktober 2021 mitteilte, sollten Menschen mit stark geschwächtem Immunsystem frühestens nach 28 Tagen eine dritte Dosis erhalten können. Für Personen mit einem normal arbeitenden Immunsystem könne eine sogenannte Booster-Impfung ab einem Alter von 18 Jahren und mindestens sechs Monate nach der zweiten Dosis in Betracht gezogen werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in den sozialen Medien die Auffrischungsimpfung empfohlen und zwar altersunabhängig. "Boostern Sie Ihren Impfschutz für den Winter", sagte Spahn, Impfstoff sei genug für alle die. Das sei zumindest "nicht gerade günstige Kommunikation", sagte Markus Beier (30.10.2021), Vorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes, im Dlf. Der Impfkampagne sei nicht geholfen, wenn vor jeder Praxis täglich hundert junge Menschen ohne Risikofaktoren stünden. Der Fokus bei den Auffrischungen müsse bei den Menschen über 70 Jahren liegen.

Auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt sieht Spahns Aufruf kritisch: "Für die Notwendigkeit von Auffrischimpfungen für Menschen jeglichen Alters gibt es bisher keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz", sagte Reinhardt den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (30.10.2021). Bei älteren Menschen könne die Booster-Impfung hingegen das Infektionsrisiko erheblich reduzieren, da im höheren Alter die Immunantwort häufig schwächer ausfalle und es daher zu Impfdurchbrüchen kommen könne.

Weitere Impfung auch bei Johnson & Johnson

Die STIKO hat außerdem eine weitere Impfung für Menschen empfohlen, die mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft wurden. Grund dafür sind eine überdurchschnittliche Zahl an Impfdurchbrüchen und die vergleichsweise geringe Schutzwirkung gegen die Delta-Variante. Wer mit dem Einmal-Impfstoff geimpft wurde, soll sich etwa vier Wochen danach mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen. Das gilt sowohl für ältere als auch jüngere Menschen.

Wann kommt die grundsätzliche Booster-Empfehlung?

Eine grundsätzlich Auffrischungs-Empfehlung für alle Impfberechtigten werde die STIKO erst geben, wenn klar gezeigt werden könne, dass ein positiver Effekt für sie tatsächlich auch wissenschaftlich belegbar sei, sagte der STIKO-Vorsitzende Mertens. "Das wird im Augenblick versucht zu berechnen und zu modellieren. Aber das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil es hier weniger um den Schutz des Einzelnen geht als um die Frage, inwieweit eine solche allgemeine Impfung die Virusübertragung in der Bevölkerung zusätzlich reduzieren kann", führte Mertens aus. Antworten darauf habe man momentan noch nicht.

Auch deshalb sollten zunächst die Älteren und die Gefährdeteren geimpft und die Grundimmunisierung in der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen vorangetrieben werden, so Mertens. Das sei wichtiger, als sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob alle eine Auffrischungsimpfung bekommen sollten.

(imago / Future Image)Corona-Impfstoffe in der Übersicht

Die EU-Behörde EMA hat bisher vier Corona-Impfstoffe zugelassen: von Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson. Wie die Impfstoffe wirken, was über Nebenwirkungen bekannt ist und welche Impfstoff-Kandidaten es noch gibt – ein Überblick.

Wie lange reicht der Schutz nach einer zweiten Impfung?

Bei immungesunden Menschen mittleren Alters, die eine vollständige Grundimmunisierung haben, sei der Schutz vor schwerer Erkrankung weiterhin sehr gut, betonte der STIKO-Vorsitzende Mertens im Gespräch mit dem Dlf. "Das zeigen sehr viele, insgesamt fast 20 internationale Studien, so dass hier in dieser Altersgruppe die Auffrischimpfung im Augenblick nicht dringlich ist."

Schwere Verläufe bräuchten die meisten zweifach Geimpften nicht zu fürchten, betont auch Christine Dahlke vom Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf. Schließlich gibt es neben den Antikörpern auch andere Elemente des Immunsystems, etwa Gedächtniszellen. Ebenfalls spielen T-Zellen eine zentrale Rolle bei der Abwehr der Viren. Das Problem ist allerdings: Sie sind im Labor bislang nur sehr kompliziert nachweisbar. Die dazu benötigten Tests können nur Speziallabore durchführen, die dabei entstehenden Datenmengen gelten als schwierig zu beherrschen. Zudem sind die Kosten immens.

Bei Menschen über 60 Jahren erhöht eine Corona-Auffrischungsimpfung allerdings die Schutzwirkung des Biontech-Vakzins einer Studie zufolge beträchtlich. So habe es bei Zweifach-Geimpften in Israel mehr als zehn Mal so viele nachgewiesene Infektionen und knapp 20 Mal mehr schwere Erkrankungen gegeben als bei Dreifach-Geimpften, schrieben israelische Forscher im September "New England Journal of Medicine". In der Studie wurden Daten von mehr als einer Million Senioren in Israel berücksichtigt.

Gerade für Ältere sowie für Menschen aus anderen Risikogruppen sei dies auch medizinisch sinnvoll, betont der Infektiologe Leif Erik Sander mit Verweis auf im Sommer als als Preprint veröffentlichte Zwischenergebnisse einer Studie seiner Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Berliner Charité. Diese bestätigt, dass die Immunantwort von älteren Menschen auf die Impfung deutlich stärker nachlässt als bei jüngeren.

Interview mit Leif Erik Sander von der Charité in Berlin zur Dauer der Corona-Immunität (12.10.2021)

Bei vier von zehn Menschen in einer Gruppe, deren Durchschnittsalter in der Studie bei 82 Jahren lag, seien nach einem halben Jahr keine neutralisierenden Antikörper mehr gegen die Delta-Variante feststellbar. Im Vergleich dazu bestimmte die Forschungsgruppe auch den Antikörperspiegel bei Charité-Mitarbeitern, die im Durchschnitt 35 Jahre alt waren. Diese hatten immer noch zu mehr als 97 Prozent neutralisierende Antikörper gegen die Delta-Variante - obwohl beide Studiengruppen zur gleichen Zeit mit dem gleichen Vakzin (Biontech) geimpft worden waren.

Welche globalen Pläne gibt es für die Dritt-Impfung?

Auffrischungs- bzw. Booster-Impfungen laufen bereits in mehreren Ländern. In Israel haben alle Geimpften die Möglichkeit, frühestens fünf Monate nach der zweiten Dosis eine Auffrischungsimpfung zu bekommen. In den USA wurde eine Impfauffrischung bei Personen über 65 Jahren sowie bei Menschen mit bestimmten medizinischen Einschränkungen und in Hochrisikoberufen empfohlen.

Der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hatte ein Moratorium für Booster-Impfungen mindestens bis Ende September gefordert, "damit zehn Prozent der Bevölkerung in allen Ländern geimpft werden können". Denn Drittimpfungen in den Industrieländern verlangsamen die ohnehin nur schleppend verlaufenden Impfkampagnen im globalen Süden.

Kontroverse um Booster-Impfungen

Die WHO hat ein Moratorium für die sogenannten Booster-Impfungen gefordert – diese verlangsamen die Impfprogramme im globalen Süden verbunden mit der Gefahr der Entstehung neuer Varianten.

Eine Möglichkeit wäre, Drittimpfungen nur zu verabreichen, sollte ein Antikörpertest tatsächlich Schwächen in der Immunantwort anzeigen. Wenn es außerdem gelingt, durch vorsichtiges Verhalten die Viruszirkulation weiter auf niedrigem Niveau zu halten, könnte sich der Schutz der gefährdeten Personen in Deutschland mit einem schnellen Fortschreiten der globalen Impfprogramme vereinbaren lassen. Das wäre nicht nur aus ethischen Gründen wichtig, sondern auch, um die Entstehung von Virusvarianten zu verlangsamen, die den Immunschutz weiter untergraben könnten.

Für die wäre nebenbei bemerkt kein neuartiger Impfstoff notwendig. Christine Dahlke vom Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf hat beobachtet, dass eine dritte Dosis nach einem Jahr die Immunantwort deutlich steigert. Auch das sollte helfen, mögliche Varianten mit abzufangen. Auf längere Sicht wäre eine Drittimpfung also sinnvoll – und zwar überall auf der Welt.

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

(Quellen: Volkart Wildermuth, Christina Sartori, "New England Journal of Medicine", dpa)