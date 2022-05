Bundesländer

Wie das Sozialministerium in Hannover mitteilte, haben sich die Jugend- und Familienminister auf diese Forderung verständigt. Die niedersächsische Gesundheitsministerin Behrens sagte, bei der Planung des Programms im vergangenen Jahr habe man noch die Hoffnung gehabt, die Pandemie schnell in den Griff zu bekommen. In vielen Bereichen hätten Kinder und ihre Familien aber noch keine Möglichkeit gehabt, von den Maßnahmen zu profitieren. Die SPD-Politikerin forderte, dass Bewegung und Kultur wichtige Schwerpunkte in einem Nachfolgeprogramm werden. Die Kinder sollten zudem an der Gestaltung beteiligt werden.