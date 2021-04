Die Große Koalition hat sich auf ein zwei Milliarden Euro schweres Corona-Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche verständigt.

Das bestätigte die stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Schön. Ursprünglich sollte das Programm bereits am Dienstag vom Bundeskabinett gebilligt werden. Da es aber noch Abstimmungsbedarf zwischen Union und SPD gab, war der Beschluss verschoben worden.



Die eine Hälfte des Geldes ist für Nachhilfe- und Förderprogramme für Schüler gedacht. Die andere Hälfte ist dafür vorgesehen, die sozialen und psychischen Folgen für Kinder und Jugendliche abzufedern. Hier geht es zum Beispiel um mehr Geld für Sprachförderung an Kitas in sogenannten sozialen Brennpunkten.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.