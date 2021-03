Das Hamburger Verwaltungsgericht hat die Maskenpflicht beim Joggen an Alster und Elbe gekippt.

Das Verwaltungsgericht gab damit dem Eilantrag einer Frau statt. Die Richter bezeichneten die Anordnung als unverhältnismäßig. Die Stadt könne nicht begründen, warum die Maskenpflicht unabhängig vom Wetter und der Zahl der Ausflügler gelten solle. Der Senat kündigte an, das Urteil umgehend vor dem Oberverwaltungsgericht anzufechten. Die Entscheidung gelte allein für die Antragstellerin.



Seit zwei Wochen muss in Hamburg an Wochenenden und an Feiertagen in zahlreichen beliebten Parks tagsüber eine Maske getragen werden.



(Az. 9 E 920/21)

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.