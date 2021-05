Der sogenannte "kleine Grenzverkehr" zwischen Bayern und Österreich ist doch noch nicht freigegeben.

In Österreich gilt nach wie vor die bisherige Corona-Einreiseverordnung - und damit auch eine zehntägige Quarantäne. Österreichs Bundeskanzler Kurz sagte, die gestrige Ankündigung Bayerns, den kleinen Grenzverkehr wieder freizugeben, sei überraschend gekommen. Bei den österreichischen Behörden werde noch an der Umsetzung gearbeitet. Er rechne damit, dass die Einreiseregelungen noch heute geändert würden. Bis dahin gilt allerdings weiterhin, dass sich alle Personen registrieren lassen und in Quarantäne begeben müssen - es sei denn, sie überqueren die Grenze aus beruflichen Gründen.



Bayerns Ministerpräsident Söder hatte gestern im Beisein von Kurz angekündigt, dass ab heute wieder grenzüberschreitende Einkäufe, Arztbesuche oder Besuche bei Verwandten und Freunden erlaubt seien.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.