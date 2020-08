Der saarländische Ministerpräsident Hans hat die Entscheidung von Bund und Ländern verteidigt, in der Coronavirus-Pandemie keine Obergrenze für die Teilnehmerzahl bei Familienfeiern festzulegen.

Man habe gesehen, dass der Runde Geburtstag oder die Taufe eben nicht der Grund für massenhafte Ausbrüche des Coronavirus gewesen seien, sagte der CDU-Poltiker im Deutschlandfunk. Zugleich appellierte Hans aber an die Vernunft der Menschen. Generell sei in der aktuellen Situation angeraten, Feste im kleineren Rahmen zu feiern. Entgleisungen und ausschweifende Partys müssten weiterhin vermieden werden.



Bund und Länder hatten sich bei ihren Beratungen in Berlin nur teilweise auf gemeinsame Empfehlungen zur Bewältigung der Corona-Krise verständigen können. Großveranstaltungen bleiben demnach bis zum Jahresende generell untersagt. Auch Fußball-Bundesligaspiele sollen noch mindestens bis Ende Oktober ohne Zuschauer stattfinden. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht verständigten sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel auf ein bundesweites Bußgeld von mindestens 50 Euro. Allerdings will Sachsen-Anhalt weiterhin keine Geldstrafen verhängen. Der dortige Regierungschef Haseloff von der CDU sagte, ein solcher Schritt wäre aufgrund der niedrigen Infektionszahlen in seinem Bundesland den Menschen nicht zu vermitteln. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet kündigte an, die Maskenpflicht im Schulunterricht Ende dieses Monats aufzuheben.

