Bundesgesundheitsminister Spahn schließt eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen nicht aus.

Sollten die Zahlen bis Weihnachten nicht sinken, müsse darüber diskutiert werden, sagte der CDU-Politiker dem Fernsehsender Phoenix. Er plädierte dafür, gegebenenfalls härtere Maßnahmen für einen kürzeren Zeitraum zu ergreifen. Auch eine erneute Schließung des Einzelhandels könne erforderlich sein, betonte Spahn.



Bundeskanzlerin Merkel strebt noch vor Weihnachten eine Einigung auf weitere Schritte zur Eindämmung der Pandemie an. Mit den derzeitigen Maßnahmen komme das Land nicht durch den Winter, sagte Merkel in einer Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion nach Angaben von Teilnehmern.



Weltärztepräsident Montgomery sprach sich in der Rheinischen Post dafür aus, dass überall dort, wo die Zahlen der Neuinfektionen hoch sind, die Menschen nur noch aus triftigem Grund das Haus verlassen dürfen. Nur so kann der Wert nach Auffassung Montgomerys gesenkt werden.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.