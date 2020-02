Die Weltgesundheitsorganisation meldet erstmals mehr Erkrankungsfälle durch das neuartige Corona-Virus außerhalb als innerhalb Chinas.

Allein gestern wurden in China 411 neue Infektionen mit dem Virus gemeldet, außerhalb der Volksrepublik waren es 427 neue Fälle. Das gab WHO-Chef Ghebreyesus in Genf bekannt. Weltweit gelten inzwischen knapp 81.000 Menschen als infiziert, die weitaus meisten davon in China. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten rät den Behörden dazu, sich auf Szenarien vorzubereiten, die auch großflächige Coronavirus-Ausbrüche umfassen.



Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe plant derzeit keine gesonderten Maßnahmen bei einer Ausbreitung des Coronavirus. Das Bundesamt verweist auf seine generellen Empfehlungen für die private Notfallvorsorge, die immer gelten. Die Behörde empfiehlt darin, ebenso wie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, einen privaten Notvorrat an Nahrungsmitteln für zehn Tage.