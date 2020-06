Der westfälische Fleischkonzern Tönnies sollte nach Auffassung von Bundesarbeitsminister Heil für die Schäden durch den dortigen Corona-Ausbruch aufkommen. Inzwischen wurden mehr als 1.300 Beschäftigte positiv auf das Virus getestet. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hält neue, strenge Kontaktbeschränkungen im Kreis Gütersloh wieder für möglich.

Arbeitsminister Heil sagte der "Bild"-Zeitung, die Firma Tönnies habe mit Regelverstößen eine ganze Region in Geiselhaft genommen, und müsse deshalb die "zivilrechtliche Haftung" übernehmen. Sein Vertrauen in das Unternehmen sei gleich null, betonte der SPD-Politiker. Grünen-Fraktionschef Hofreiter appellierte an Unternehmenschef Clemens Tönnies, die Schäden aus seinem Privatvermögen und nicht aus dem Firmenvermögen zu regulieren.

Laschet hält Lockdown in Gütersloh für möglich

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet schloss nach der Schließung von Schulen und Kitas im betroffenen Kreis Gütersloh weitere Schritte nicht aus. Der CDU-Politiker sagte im ZDF, er könne sich vorstellen, dass wieder strenge Kontaktbeschränkungen eingeführt würden. Entscheidend wird laut Laschet sein, ob sich das Virus "signifikant" auch außerhalb der Belegschaft von Tönnies verbreitet. Im Werk des Fleischverarbeiters in Rheda-Wiedenbrück wurden bislang mehr als 1.300 Beschäftigte positiv auf das Corona-Virus getestet.

SPD-Chef Walter-Borjans für höhere Fleischpreise

Der SPD-Parteivorsitzende Walter-Borjans sprach sich für höhere Fleischpreise aus. Mit Blick auf die Ereignisse bei Tönnies sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, alles sei dem Gewinnstreben und der Effizienz untergeordnet, bloß damit es am Wochenende Steaks im Sonderangebot gebe. Wert und Preis stünden bei Fleisch oft in einem krassen Missverhältnis. Zur Lösung gehöre für ihn dazu, dass die Produkte teurer würden, erklärte Walter-Borjans. Zugleich aber müssten Klein- und Mittelverdienende durch faire Löhne und ein gerechtes Steuersystem mehr Geld in der Tasche haben. Politik habe die Aufgabe, gute Arbeitsbedingungen und artgerechte Tierhaltung zu gewährleisten, führte der SPD-Chef aus.