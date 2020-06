Der SPD-Parteivorsitzende Walter-Borjans hat sich für höhere Fleischpreise ausgesprochen.

Nach dem Coronavirus-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, alles sei dem Gewinnstreben und der Effizienz untergeordnet, bloß damit es am Wochenende Steaks im Sonderangebot gebe. Der Wert und der Preis stünden bei Fleisch oft in einem krassen Missverhältnis. Zur Lösung gehöre für ihn dazu, dass die Produkt teurer werden. Zugleich aber müssten Klein- und Mittelverdienende durch faire Löhne und ein gerechtes Steuersystem mehr Geld in der Tasche haben. Politik habe die Aufgabe, gute Arbeitsbedingungen und artgerechte Tierhaltung zu gewährleisten, führte der SPD-Chef aus.



Dass sich Geringverdiener nur billiges Fleisch leisten könnten, sei ein Beleg dafür, dass die Verteilung des Reichtums in Deutschland nicht stimme. Wenn Klein- und Mittelverdiener ihren Lebensstandard nur sichern könnten, weil Osteuropäer hierzulande in Schlachthöfen oder Näherinnen in Bangladesch für Textilien ausgebeutet würden, so Walter-Borjans weiter, dann laufe etwas gewaltig schief. Der Lebensstandard von Geringverdienern müsse durch bessere Verteilung in Deutschland gesichert werden und nicht durch Ausbeutung der noch Schwächeren.

