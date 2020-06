Der SPD-Parteivorsitzende Walter-Borjans hat sich für höhere Fleischpreise ausgesprochen.

Nach dem Coronavirus-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, alles sei dem Gewinnstreben und der Effizienz untergeordnet, bloß damit es am Wochenende Steaks im Sonderangebot gebe. Der Wert und der Preis stünden bei Fleisch oft in einem krassen Missverhältnis. Zur Lösung gehöre für ihn dazu, dass die Produkte teurer werden. Zugleich aber müssten Klein- und Mittelverdienende durch faire Löhne und ein gerechtes Steuersystem mehr Geld in der Tasche haben. Politik habe die Aufgabe, gute Arbeitsbedingungen und artgerechte Tierhaltung zu gewährleisten, führte der SPD-Chef aus.



Die Gesundheitsbehörden haben wegen des Corona-Ausbruchs in dem Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück inzwischen 7.000 Tests durchgeführt. Von den Befunden, die inzwischen vorliegen, waren mehr als 1.300 positiv.