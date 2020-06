Die nordrhein-westfälische Landesregierung bereitet im Kreis Gütersloh angesichts des Corona-Ausbruchs im Schlachtbetrieb Tönnies weitere Maßnahmen vor. Die Situation sei dynamisch und es sei eine neue Bewertung notwendig, erklärte Gesundheitsminister Laumann. Um welche Maßnahmen es sich konkret handelt, sagte er nicht.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach geht davon aus, dass sich das Corona-Virus bereits über das Werk hinaus verbreitet hat. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, vor allem dann, wenn bereits Infizierte eine Reise angetreten hätten, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk. Darum sei ein lokaler Lockdown angeraten.

Experten des RKI vor Ort

Im Tönnies-Werk Rheda-Wiedenbrück stieg die Zahl der nachweislich Infizierten weiter. Bislang gebe es 1.553 positive Befunde von den Personen, die unmittelbar im Werk tätig seien, sagte der Leiter des Krisenstabes im Kreis Gütersloh am Abend.



Nach Einschätzung der Bundesregierung besteht in der Region ein hohes Infektionsrisiko. Es handele sich um einen "massiven Ausbruch", der sehr ernst zu nehmen sei, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Laut Bundesgesundheitsministerium sind seit vergangenem Samstag auch drei Experten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vor Ort. Im Kreis Gütersloh helfen demnach zudem 15 RKI-Mitarbeiter beim Nachverfolgen von Kontakten, im Nachbarlandkreis Warendorf drei Mitarbeiter.



Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet schließt einen lokalen Lockdown weiterhin nicht aus. Zunächst aber sind seiner Einschätzung nach die Kontaktnachverfolgung von Infizierten und die strikte Einhaltung der Quarantäne das Wichtigste. Darüber hinaus sind auch Schulen und Kitas geschlossen.

