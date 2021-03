Nach einem massiven Corona-Ausbruch unter Mitgliedern einer freikirchlichen Gemeinde hat die Stadt Lage im Kreis Lippe Präsenzgottesdienste bis nach Ostern untersagt.

Eine entsprechende Allgemeinverfügung der Kommune betreffe alle Religionsgemeinschaften und solle in den nächsten Tagen in Kraft treten, sagte eine Sprecherin dem Evangelischen Pressedienst. In der Stadt Lage war die Sieben-Tages-Inzidenz nach dem Ausbruch in der freikirchlichen Gemeinde auf 811 gestiegen und lag heute bei 748.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.