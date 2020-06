Von dem jüngsten Corona-Ausbruch in Göttingen sind auch 57 Kinder und Jugendliche betroffen.

Wegen ihrer Infektionen wurden die Sicherheitsvorkehrungen an zahlreichen Schulen der niedersächsischen Stadt wieder verschärft. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, gilt unter anderem eine Pflicht für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände außerhalb der Klassenräume.



In Göttingen waren am Wochenende nach mehreren privaten Familienfeiern sowie einem Treffen in einer trotz Verbots geöffneten Shisha-Bar 68 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Behörden versuchen derzeit, sämtliche Kontaktpersonen der Infizierten ausfindig zu machen. Mehr als 300 Menschen wurden bereits aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben.