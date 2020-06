Der jüngste Corona-Ausbruch in Göttingen hat auch Konsequenzen für hunderte Schüler in der Stadt.

Die Behörden verschärften die Sicherheits- und Hygieneregelen an zahlreichen Schulen. Unter anderem gilt nun außerhalb der Klassenräume die Maskenpflicht.



In der niedersächsischen Stadt waren am Wochenende 68 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zu den direkten Kontaktpersonen der Infizierten zählen fast 60 Kinder und Jugendliche. Verbreitet wurde das Virus offenbar durch mehrere private Familienfeiern, außerdem hatte eine Shisha-Bar trotz Verbot geöffnet.



Die Behörden versuchen nun, alle Kontaktpersonen der Infizierten ausfindig zu machen. Mehr als 300 Menschen wurden schon aufgefordert, in Quarantäne zu gehen.