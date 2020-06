Was für Emotionen! Wut, Enttäuschung, Hoffnung, ja auch Häme und Schadenfreude sind dabei. Dazu die persönlichen Schicksale der Handelnden aus Politik und Wirtschaft. Der Corona-Ausbruch in Gütersloh, er hat alle Zutaten einer guten Story. Und jetzt, da die großen Bühnen im Lande noch weitestgehend geschlossen sind – blickt Deutschland gespannt auf jene Region, in der sich aktuell der bisher größte Einzelausbruch des Coronavirus in der Bundesrepublik abspielt.



Und natürlich sticht die Zögerlichkeit einer der Hauptakteure ins Auge – NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der ungewollte Chef der Lockerungs-Fraktion, ließ sich Zeit mit der Entscheidung zum erneuten Lockdown – zu viel Zeit? Wie wirkt sich das alles jetzt auf seine Kanzler-Ambitionen aus? Allein diese Story birgt noch Spannung für viele Folgen!



Außerdem ist da dieser unfassbar reiche und offenbar ruchlose Unternehmer Clemens Tönnies. Lässt über Sub- und Sub-sub-Unternehmen tausende Wander-Arbeiter aus Ost- und Südosteuropa kommen, damit sie unter schwerster körperlicher Arbeit und zu niedrigem Lohn unsere Grillsteaks produzieren. Wenn wir das nur gewusst hätten.



Wer muss es am Ende ausbaden? Die Arbeiter, die jetzt mit Zukunftssorgen in Quarantäne sitzen. Und die anderen Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf, die sich so sehr auf ihren Urlaub gefreut hatten und nun vielerorts zu unerwünschten Reisenden erklärt wurden.

Die Normalität des Konsums sei ein Aspekt, sagte die Psychologin im Deutschlandfunk (picture alliance/dpa/Jan Woitas)Psychologin über Fleischkonsum - Für eine Verhaltensänderung braucht es positive Anreize

Empörung über Fleischskandale reiche nicht aus, damit Menschen den Fleischkonsum aufgeben, sagte die Psychologin Tamara Pfeiler im Dlf. Den Konsumenten müssten die Vorteile pflanzlicher Ernährungsstile deutlich gemacht werden und dass es beim Verzicht auf Fleisch etwas zu gewinnen gebe.



Gute Story – aber sollten wir uns nicht die Zeit nehmen, tiefer zu blicken? Verlassen wir doch die Bühne und schauen auf die Fakten:

Punkt 1 – Armin Laschet, der Lockerer. Ist er das wirklich? Es brauche die besten, nicht die härtesten Maßnahmen – das ist seit Beginn der Pandemie sein Mantra. Schon im März setzte er sich unter den Länderchefs mit der Idee der Kontaktbeschränkungen durch, statt einen rigiden Lockdown zu verhängen, wie ihn andere europäische Länder hatten. So konnten wir trotz der Maßnahmen noch joggen gehen, Radtouren mit der Familie unternehmen, mit der Freundin auf der Parkbank sitzen. Dennoch hat Deutschland es geschafft, die Corona-Fallzahlen auf ein bemerkenswert niedriges Niveau zu drücken.



Während dieser Maßnahmen hat Laschet vielleicht häufiger als andere dafür plädiert, den Menschen in der Pandemie nicht zu viel zuzumuten. Hat auf die Themen häusliche Gewalt und Bildungsgerechtigkeit sowie die wirtschaftlichen Folgen hingewiesen. Wenn jetzt Kinderpsychologen Alarm schlagen, die Gewalttaten in Familien steigen, genauso wie die Anträge auf Hartz IV und Wirtschaftshilfen – hat er dann nicht auch in diesen Punkten recht gehabt?



Und nun der Tönnies-Ausbruch. Aktuell sieht es tatsächlich so aus, als habe sich das Virus weit weniger in der Rest-Bevölkerung verbreitet, als anfänglich befürchtet. Die Zahlen könnten Laschets Zögern im Nachhinein rechtfertigen, riskant war es dennoch.

Kritik an Tönnies ist berechtigt

Kommen wir zu Punkt 2 – Clemens Tönnies, der Gigant der Schweinezerlegung. Er ist der größte Fleischproduzent in Deutschland – aber seien wir ehrlich: die prekären Verhältnisse seiner Arbeiter finden wir auch bei anderen Fleischfabriken und darüber hinaus, unter den Spargelbauern zum Beispiel. Tönnies ist ein Unternehmer, der die Vorgaben der Gesetze und des Marktes so weit ausnutzt wie möglich. Ist er dafür zu kritisieren? Definitiv. Ob Tönnies auch Gesetze gebrochen hat, werden Gerichte klären müssen.



Der Zeigefinger muss aber auch auf die Gesetzgeber und auf uns Verbraucher gerichtet werden. Die Politik muss dafür sorgen, dass die gesetzlichen Leitplanken enger gesetzt werden und wir, dass Billig-Lebensmittel zum No-Go werden.

Eine Schutzmaske mit Etikett und der Aufschrift "Verschwörung" (Symbolfoto) (imago images / Christian Ohde)Maßnahmen in der Coronakrise - Was bringt ein Immunitätsausweis?

Ein Immunitätsausweis soll bescheinigen, dass jemand eine COVID-19-Erkrankung überstanden hat und nun – wahrscheinlich – immun ist. Ein solcher Pass brächte Vorteile, etwa beim Reisen, der Jobsuche oder beim Altenheimbesuch. Doch das Konzept steckt voller Fallstricke. Ein Überblick.

Tönnies-Corona-Ausbruch könnte Chance für Wander-Arbeiter bedeuten

Punkt 3 – Die Leidtragenden. Für die Arbeiter der Fleischindustrie könnte der aktuelle Corona-Ausbruch am Ende doch auch eine Chance bedeuten. Werkverträge sollen bald der Vergangenheit angehören und die Kommunen werden hoffentlich in Zukunft doch etwas genauer hinschauen, wo und wie die Wander-Arbeiter untergebracht sind.



Für die Menschen der Kreise Gütersloh und Warendorf ist die aktuelle Situation natürlich nicht schönzureden. Weiten wir den Blick, dann ist allerdings klar: Dieser Ausbruch wird nicht der einzige bleiben – ob in Flüchtlingsunterkünften, anderen Fabriken oder bei größeren Ansammlungen wie Demonstrationen, Virologen warnen seit langem vor sogenannten Clustern.

Es braucht einen gemeinsamen Umgang mit Corona-Ausbrüchen

Die Verantwortlichen sollten jetzt schnellstens gemeinsame Wege erarbeiten, wie mit solchen Ausbrüchen umgegangen wird – und welche Regeln für Menschen aus diesen Gebieten gelten.



Noch ist das Ende dieser Story Gütersloh nicht absehbar, zu viele Wendungen könnten noch kommen, Fallzahlen steigen, Akteure stürzen. Wird Laschet am Ende als Held oder als Verlierer da stehen? Vielleicht sollten wir aufhören, in diesen Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken, an dieser Aufregungsökonomie teilzunehmen. Das Thema ist zu komplex, um es so sehr zu vereinfachen. Aber letztlich gilt das ja für viele Bereiche, auch außerhalb von Corona.

Übersicht zum Thema Coronavirus (Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)