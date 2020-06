Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet schließt nach dem Corona-Ausbruch bei dem Fleischproduzenten Tönnies einen regionalen Lockdown nicht mehr aus.

Noch könne das Infektionsgeschehen lokalisiert werden, sagte der CDU-Politiker. Sollte sich das ändern, könne auch ein flächendeckender Lockdown in der Region notwendig werden. Man werde die Lage in einer Sondersitzung des Landeskabinetts am Sonntag erneut bewerten.



Der Kreis Gütersloh verhängte eine Quarantäne für sämtliche Tönnies-Beschäftigte am Standort Rheda-Wiedenbrück, inklusive der Verwaltung und der Konzernspitze. Sie gilt auch für alle Haushaltsangehörige. Bereits zuvor waren Schulen und Kitas geschlossen worden. In der Fleischfabrik sind bereits mehr als 800 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden.



Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt wegen des Anfangsverdachts auf fahrlässige Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz gegen Unbekannt.