Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach geht davon aus, dass der Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies nicht auf die Belegschaft begrenzt ist.

Darum sei ein lokaler Lockdown angeraten, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das schulde man der Restbevölkerung, nicht nur NRW. Ein Ausbruch dieser Größenordnung müsse sich über mehrere Wochen angebahnt haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Corona-Virus bereits über das Werk hinaus verbreitet habe, sei groß. Es würde bereits ausreichen, ein bis zwei Wochen lang unter anderem Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen, Zusammenkünfte von Personen aus verschiedenen Haushalten und Aktivitäten in Sportvereinen zu verbieten. In der Zwischenzeit müsse es systematische Reihentests geben.



In der Fleischfabrik Tönnies sind bislang 1.331 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. NRW-Ministerpräsident Laschet schließt einen lokalen Lockdown weiterhin nicht aus.

