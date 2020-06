Nach dem Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb im Kreis Gütersloh helfen nun 25 Soldaten bei Tests und Dokumentation.

Wie ein Sprecher der Bundeswehr in Nordrhein-Westfalen mitteilte, hätten die Soldaten erste Tests durchgeführt sowie Absperrungen und Zäune aufgebaut. Die Kreisverwaltung hatte die Bundeswehr um Hilfe bei den Tests auf Corona-Infektionen gebeten. Der Landrat des Kreises Gütersloh, Adenauer, sagte im Deutschlandfunk, seine Mitarbeiter könnten die Tests nicht mehr alleine bewältigen. In der Fleischfabrik der Firma Tönnies sind bislang 803 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. In den kommenden Tagen sollen noch tausende weitere Beschäftigte getestet werden. 7.000 Menschen befinden sich in Quarantäne.



Der Staatsanwaltschaft Bielefeld liegen nach Angaben eines Sprechers mittlerweile fünf Strafanzeigen vor. Sie ermittle wegen des Anfangsverdachts auf fahrlässige Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz gegen Unbekannt.