Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Kalayci, hält lokale Reisebeschränkungen bei Corona-Ausbrüchen für ein probates Mittel.

Ein solches Vorgehen sei sinnvoll, damit die Ausbreitung eines lokalen Geschehens in die Republik verhindert werde, sagte die Berliner Gesundheitssenatorin der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte sich die SPD-Politikerin mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Bund und Ländern zu dem Thema beraten. Man sei sich einig, dass begrenzte Einschränkungen verhältnismäßig und das mildere Mittel etwa im Vergleich zu Beschränkungen für ganze Landkreise seien. Dabei sei aber auch maximale Flexibilität auf kommunaler Ebene gefragt.



Zu einem ähnlichen Fazit kamen auch Kanzleramtschef Braun und die Staatskanzleien der Länder. In der Beschlussfassung heißt es nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP, Beschränkungen von nicht notwendigen Fahrten in und aus den Gebieten müssten zielgerichtet erfolgen und sich nicht auf den gesamten Landkreis beziehungsweise die gesamte kreisfreie Stadt beziehen. Vielmehr sollen sich Sperren auf "tatsächlich betroffene Bereiche" beschränken.