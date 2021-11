Angesichts der jüngsten tödlichen Corona-Fälle in Pflegeheimen haben erste Bundesländer eine tägliche Testpflicht für ungeimpftes Personal angekündigt.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte in Mainz, damit sollten besonders gefährdete Menschen angesichts der steigenden Inzidenzen besser geschützt werden. Nach ihren Worten gilt die Testpflicht vom kommenden Montag an für Krankenhäuser und Pflegeheime. Die brandenburgische Landesregierung kündigte nach dpa-Angaben eine tägliche Testpflicht für ungeimpfte Pflegekräfte ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 an.



Der Deutsche Hausärzteverband forderte eine Impfpflicht für das Pflegepersonal. Sein Bundesvorsitzender Weigeldt sagte der "Wirtschaftswoche", Ungeimpfte sollten nicht nicht in Alten- und Pflegeheimen arbeiten.



Zuletzt waren in einem Seniorenheim in Brandenburg nach einem Corona-Ausbruch elf Bewohner gestorben. Die Impfquote der Mitarbeiter liegt dort bei etwa 50 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.