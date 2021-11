Angesichts der jüngsten tödlichen Corona-Fälle in Pflegeheimen haben weitere Bundesländer eine tägliche Testpflicht für ungeimpftes Personal angekündigt.

Sie soll in Rheinland-Pfalz und in Mecklenburg-Vorpommern von Montag an gelten, wie die Landesregierungen in Mainz und Schwerin mitteilten. Auch Brandenburg kündigte eine solche tägliche Testpflicht an, und zwar ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Landesgesundheitsministerin Nonnemnmacher sagte, die Bewohnerinnen und Bewohner der Heime hätten ein besonders hohes Risiko schwerer und tödlicher Krankheitsverläufe. In Baden-Würtemberg und in Bayern gibt es bereits solche Vorschriften.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte, die tägliche Testpflicht für ungeimpfte Pflegekräfte müsse bundesweit kommen. Der Deutsche Hausärzteverband erklärte, Ungeimpfte sollten nicht in Altenheimen arbeiten.



Zuletzt waren in einem Seniorenheim in Brandenburg nach einem Corona-Ausbruch elf Bewohner gestorben. Die Impfquote der Mitarbeiter liegt dort bei etwa 50 Prozent.

