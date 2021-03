An der französischen Côte d'Azur werden die Corona-Beschränkungen wegen weiterhin hoher Infektionszahlen verlängert.

Wie ein Regierungssprecher in Paris mitteilte, gilt rund um die Städte Nizza und Cannes auch am kommenden Wochenende wieder eine Ausgangssperre. Es ist die dritte in Folge. In Nizza ist die Sieben-Tage-Inzidenz zwar gesunken, liegt aber immer noch bei fast 500 - und damit doppelt so hoch wie im französischen Durchschnitt.



Als besonders besorgniserregend bezeichnete der Regierungssprecher die Lage im Großraum Paris. Dort seien fast alle Intensivbetten belegt. Patienten würden deshalb in andere Regionen verlegt und nicht notwendige Operationen abgesagt.



In ganz Frankreich gilt seit Wochen eine nächtliche Ausgangssperre. Schulen, Kindergärten und die meisten Geschäfte sind aber weiterhin geöffnet.

