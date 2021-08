Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat eine Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz als Bezugswert für Corona-Maßnahmen beschlossen.

Wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart mitteilte, dürften ab kommender Woche alle Menschen unabhängig von der Inzidenz am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, solange sie geimpft, genesen oder getestet sind. Darüber hinaus soll es keine Personenobergrenze mehr bei kulturellen Veranstaltungen im Innenbereich sowie in Clubs und Diskotheken geben. Dafür müssten ungeimpfte Menschen allerdings einen negativen PCR-Test vorweisen können. Für die Innen-Gastronomie, Friseure und körpernahe Dienstleistungen soll ein Antigen-Schnelltest reichen.



Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder hatten sich gestern mit dem Bund darauf verständigt, dass vom 23. August an verschärfte Testpflichten für nicht Geimpfte gelten, wenn sie Angebote in Innenräumen wahrnehmen wollen. Keine Einigung gab es dagegen in der Frage, ob bei der Beurteilung des Pandemiegeschehens neben der Inzidenz künftig auch andere Faktoren wie die Impfquote berücksichtigt werden sollen.

