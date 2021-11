Der bayerische Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat nach Berechnungen von "Zeit online" aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen von über 1.000.

Es sei das erste Mal seit Januar, dass ein deutscher Kreis diesen Wert überschreite, heißt es in dem Bericht. Zuletzt sei dies kurz nach dem Jahreswechsel im sächsischen Vogtlandkreis der Fall gewesen. "Zeit online" recherchiert Corona-Fallzahlen direkt in den Gemeinden und versucht so, schneller an die Daten zu gelangen als das Robert Koch-Institut. Der Daten-Dienst "Risklayer" sieht den Inzidenzwert des Kreises ebenfalls bei etwa 1.060.

