Auch Bayern setzt das umstrittene Beherbergungsverbot für Reisende aus sogennanten Corona-Hotspots in Deutschland aus.

Die Staatsregierung verzichte auf eine Verlängerung der Vorschrift, sagte Staatskanzleichef Herrmann der Deutschen Presse-Agentur. Ab morgen ist das Verbot damit außer Kraft gesetzt. In Baden-Württemberg und Niedersachsen gab es zuletzt ebenfalls Entscheidungen, wonach das Beherbungsverbot nicht mehr gilt.

In Schleswig-Holstein hat es dagegen weiter Bestand. Das dortige Oberverwaltungsgericht lehnte den Eilantrag einer Familie aus Nordrhein-Westfalen ab, die von heute an Urlaub auf Sylt machen wollte. Zur Begründung hieß es, das Interesse der Bevölkerung am Schutz vor dem Coronavirus sei höher zu bewerten als das Interesse der Familie an einer touristischen Reise.



Das Berliner Verwaltungsgericht hat unterdessen die Sperrstunde für die Gastronomie in der Hauptstadt ab 23 Uhr gekippt. Diese war in der vergangenen Woche vom Senat beschlossen worden.



Baden-Württemberg beschloss, die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen ab nächster Woche auch auf den Unterricht auszuweiten.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.