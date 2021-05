Bayern und Niedersachsen haben Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Gebieten mit niedrigen Fallzahlen angekündigt.

Der bayerische Ministerpräsident Söder sagte, ab kommenden Montag dürften in Landkreisen und Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 die Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos öffnen. Zudem soll zu Beginn der Pfingstferien am 21. Mai in Regionen mit niedrigen Infektionszahlen auch Tourismus wieder möglich sein. So dürften Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze unter Auflagen Gäste empfangen.



Die niedersächsische Landesregierung kündigte ebenfalls einen Stufenplan an, der ab der kommenden Woche in Städten und Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 greifen soll. So soll für vollständig Geimpfte und negativ Getestete der komplette Einzelhandel öffnen. Zudem sind im Bereich Tourismus und Gastronomie erste Lockerungen geplant, wie Wirtschaftsminister Althusman sagte. Zunächst seien touristische Übernachtungen aber nur für Einwohner Niedersachsens erlaubt.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.