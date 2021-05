Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert ein Ende der Homeoffice- und pauschalen Testpflicht in Betrieben.

Das geht laut der Funke Mediengruppe aus einem 10-Punkte-Plan des BDI an die Bundesregierung hervor. Darin heißt es, die Impffortschritte in Gesellschaft und Unternehmen müssten mit einer parallelen Rückkehr in einen normalen Geschäftsbetrieb verbunden sein. Verbandspräsident Russwurm sprach von einem

Überbietungswettbewerb der Länder mit verschiedenen Öffnungsstrategien. Die Bundesregierung müsse die Rückkehr zur Normalität von Gesellschaft und Wirtschaft besser synchronisieren, verlangte der BDI.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.